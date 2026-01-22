Conférence-Exposition Rencontres en Terres Australes , Aubeterre-sur-Dronne
Début : 2026-02-28 15:00:00
fin : 2026-02-28
2026-02-28
CONFÉRENCE-EXPOSITION RENCONTRES EN TERRES AUSTRALES , par Anthony Le Nozahic, naturaliste dont le parcours l’aura mené vers ces îles oubliées de l’océan Indien, les Terres Australes Françaises.
Librairie La lisière Aubeterre-sur-Dronne 16390 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 76 83 18 82 contact@aubeterrelibrairie.com
CONFERENCE-EXHIBITION ‘ENCOUNTERS IN THE SOUTHERN LANDS’ by Anthony Le Nozahic, a naturalist whose journey took him to the forgotten islands of the Indian Ocean, the French Southern Territories.
