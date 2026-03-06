Conférence Exposition Trois photographes landais Salle des fêtes de Beliet Belin-Béliet

Conférence Exposition Trois photographes landais

Salle des fêtes de Beliet Place des Frères Estreme Belin-Béliet Gironde

Gratuit

2026-03-06 20:30:00

LES AMIS DU MUSEE D’HISTOIRE LOCALE DE BELIN-BELIET | ASSOCIATION MEMOIR CULTURE ET DEVELOPPEMENT

L’association Les Amis du musée d’Histoire locale de Belin-Béliet, en partenariat avec l’association Mémoire, Culture et Développement, vous invite à un temps fort consacré à la mémoire et à l’image de notre territoire.

Dès 16 h 00, venez découvrir en avant-première des extraits de nos deux expositions 2025 Histoire de l’école dans le Val de l’Eyre et la verrerie de Belin

Un moment privilégié pour plonger dans notre patrimoine local à travers documents et photographies.

À 20 h 30, conférence Trois photographes landais présentée par M. Xavier Demester, de l’association Mémoire, Culture et Développement.

À travers leurs œuvres et leurs regards, c’est toute une époque et toute une identité landaise qui reprendront vie sous vos yeux.

06 72 08 75 88 .

