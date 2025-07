Conférence Fabuleuse histoire du Quartier Balnéaire de Mers-les-Bains Pl. du Général de Gaulle Criel-sur-Mer

Conférence Fabuleuse histoire du Quartier Balnéaire de Mers-les-Bains Pl. du Général de Gaulle Criel-sur-Mer samedi 12 juillet 2025.

Début : 2025-07-12 18:30:00

2025-07-12

A l’invitation de l’association Léon-Mériot, une conférence animée par Paul Labesse, sur la « Fabuleuse histoire du Quartier Balnéaire de Mers-les-Bains ». Paul Labesse dédicacera son ouvrage.

Pl. du Général de Gaulle Mairie de Criel sur Mer Criel-sur-Mer 76910 Seine-Maritime Normandie

English : Conférence Fabuleuse histoire du Quartier Balnéaire de Mers-les-Bains

At the invitation of the Association Léon-Mériot, a lecture by Paul Labesse, on the « Fabuleuse histoire du Quartier Balnéaire de Mers-les-Bains ». Paul Labesse will be signing his book.

German :

Auf Einladung des Vereins Léon-Mériot findet eine von Paul Labesse geleitete Konferenz über die « Fabulöse Geschichte des Badeviertels von Mers-les-Bains » statt. Paul Labesse wird sein Werk signieren.

Italiano :

Su invito dell’associazione Léon-Mériot, conferenza di Paul Labesse sulla « Favolosa storia del quartiere balneare di Mers-les-Bains ». Paul Labesse firmerà il suo libro.

Espanol :

Por invitación de la asociación Léon-Mériot, conferencia de Paul Labesse sobre la « Fabulosa historia del barrio costero de Mers-les-Bains ». Paul Labesse firmará su libro.

