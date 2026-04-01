Conférence Face à face en Pays de Retz La Bernerie-en-Retz

La Bernerie-en-Retz

Conférence Face à face en Pays de Retz

Rue du clos du pin La Bernerie-en-Retz Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11 15:00:00

fin : 2026-04-11

Date(s) :

2026-04-11

La nouvelle Maison de l’Histoire vous accueille pour sa conférence Face à face en pays de Retz forces allemandes et alliées durant la poche de Saint-Nazaire .

À cette occasion, Luc Braeuer proposera une intervention intitulée Face à face en pays de Retz forces allemandes et alliées durant la poche de Saint-Nazaire .



Il reviendra d’abord sur les unités allemandes présentes au sud de la Loire avant la formation de la Poche, leur renforcement — notamment par des bataillons de grenadiers de la marine — et leurs principales actions durant l’été 1944. Il évoquera également des aspects plus humains du conflit, comme la désertion d’anciens prisonniers soviétiques incorporés dans la Wehrmacht et le moral des troupes jusqu’à la capitulation.

En regard, seront présentées les forces alliées engagées, au-delà des unités FFI locales, avec un éclairage sur le rôle des forces spéciales groupes Jedburgh, parachutistes SAS de la France Libre, mission interalliée Shinoile, ainsi que les cadets de la France Libre formés en Angleterre.

Enfin, un cas unique sera abordé l’escadron Besnier, seule unité blindée FFI engagée dans le Pays de Retz.



À l’issue de la conférence, nous aurons le plaisir de vous présenter le tome 2 de notre revue consacrée à la Seconde Guerre mondiale en Pays de Retz (1944-1945).

Plusieurs auteurs, dont Michel Gautier et Jean-Luc Ricordeau, interviendront brièvement avant la remise des exemplaires aux adhérents ayant effectué une pré-réservation (via adhésion), et la mise en vente de la revue sur place.





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Rue du clos du pin La Bernerie-en-Retz 44760 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 51 74 63 73 francois.asin@shpr.fr

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English :

The new Maison de l’Histoire welcomes you to its conference Face à face en pays de Retz forces allemandes et alliées durant la poche de Saint-Nazaire .

L’événement Conférence Face à face en Pays de Retz La Bernerie-en-Retz a été mis à jour le 2026-03-31 par I_OT Pornic