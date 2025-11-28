Conférence Face aux désastres en cours pour une action collective au-delà des frontières Institut d’études politiques (IEP) Sciences Po Aix Aix-en-Provence

Conférence Face aux désastres en cours pour une action collective au-delà des frontières

Jeudi 15 janvier 2026 de 18h30 à 20h30. Institut d’études politiques (IEP) Sciences Po Aix 25 Rue Gaston de Saporta Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-15 18:30:00

fin : 2026-01-15 20:30:00

Date(s) :

2026-01-15

Conférence animée par Pierre Dardot, philosophe. Le paradoxe actuel est que l’extrême droite s’internationalise tandis que la gauche peine à se dénationaliser.

Le paradoxe actuel est que l’extrême droite s’internationalise autour d’un imaginaire transversal (la guerre des valeurs en défense de la civilisation ), tandis que la gauche peine à se dénationaliser autour d’un autre imaginaire transversal. Il faut partir des pratiques transnationales et transversales qui s’expérimentent dans les mouvements sociaux et politiques contemporains féminismes transfrontières, mouvements écologistes et paysans, peuples autochtones. Toutes ces pratiques sont en elles-mêmes des pratiques cosmopolitiques en ce qu’elles expérimentent d’autres manières de vivre et de faire monde. .

Institut d’études politiques (IEP) Sciences Po Aix 25 Rue Gaston de Saporta Aix-en-Provence 13625 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 37 26 91 62 contact@up-aix.com

English :

Lecture by philosopher Pierre Dardot. The current paradox is that the far right is becoming increasingly international, while the left is struggling to denationalize.

