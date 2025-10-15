Conférence « Face aux risques suicidaires d’un proche, comment accompagner ? » Mairie du 15e Paris
Quand un proche s’isole, parle de mort, menace de se
suicider ou fait une tentative, que dire et que faire ? Cela peut cacher un
mal-être avec un simple appel à l’aide, ou des troubles psychiques plus graves.
Vers qui se tourner alors ? Comment faire pour protéger mon proche et le
soigner ? Comment accompagner l’entourage ?
La Fondation OCH
propose une conférence sur le thème : Face aux risques suicidaires d’un
proche, comment accompagner ?
Le 15 octobre 2025 à
20h
Mairie de Paris 15e
Entrée principale
31 rue Péclet
75015 Paris
Avec
Docteur Marine
Lardinois, psychiatre,
Muriel Keuro,
maman endeuillée d’Arnaud,
Elsa Decool,
membre de l’association La Maison Perchée
Inscription sur https://www.och.fr/evenement/conference-sante-mentale/
La Fondation OCH propose une conférence avec un psychiatre, une maman endeuillée, une personne touchée par des troubles psychiques.
Le mercredi 15 octobre 2025
de 20h00 à 22h00
gratuit Public jeunes et adultes.
Mairie du 15e 31 rue Péclet (Entrée principale) 75015 Paris
https://www.och.fr/evenement/conference-sante-mentale/ evenements@och.fr https://www.facebook.com/OCH.Handicap/ https://www.facebook.com/OCH.Handicap/