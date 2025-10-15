Conférence « Face aux risques suicidaires d’un proche, comment accompagner ? » Mairie du 15e Paris

Conférence « Face aux risques suicidaires d’un proche, comment accompagner ? » Mairie du 15e Paris mercredi 15 octobre 2025.

Quand un proche s’isole, parle de mort, menace de se

suicider ou fait une tentative, que dire et que faire ? Cela peut cacher un

mal-être avec un simple appel à l’aide, ou des troubles psychiques plus graves.

Vers qui se tourner alors ? Comment faire pour protéger mon proche et le

soigner ? Comment accompagner l’entourage ?

La Fondation OCH

propose une conférence sur le thème : Face aux risques suicidaires d’un

proche, comment accompagner ?

Le 15 octobre 2025 à

20h

Mairie de Paris 15e

Entrée principale

31 rue Péclet

75015 Paris

Avec

Docteur Marine

Lardinois, psychiatre,

Muriel Keuro,

maman endeuillée d’Arnaud,

Elsa Decool,

membre de l’association La Maison Perchée

Inscription sur https://www.och.fr/evenement/conference-sante-mentale/

La Fondation OCH propose une conférence avec un psychiatre, une maman endeuillée, une personne touchée par des troubles psychiques.

Le mercredi 15 octobre 2025

de 20h00 à 22h00

gratuit Public jeunes et adultes.

Mairie du 15e 31 rue Péclet (Entrée principale) 75015 Paris

