Conférence Faïences parlantes Richelieu

Conférence Faïences parlantes

19 rue des Ecluses Richelieu Indre-et-Loire

Début : Dimanche 2025-11-23

fin : 2025-11-23

2025-11-23

Conférence organisée par l’association Richelieu 17e 21 e et animée par Gontran Duguet.

19 rue des Ecluses Richelieu 37120 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire richelieu17e21e@gmail.com

English :

Lecture by Sylvie Robic, agrégée de lettres modernes, specialist in 17th-century French literature, lecturer at Paris-Nanterre University.

German :

Konferenz unter der Leitung von Sylvie Robic, Agrégée de lettres modernes, Spezialistin für die französische Literatur des 17. Jahrhunderts, Dozentin an der Universität Paris-Nanterre.

Italiano :

Conferenza tenuta da Sylvie Robic, agrégée de lettres modernes, specialista di letteratura francese del XVII secolo, docente all’Università di Parigi-Nanterre.

Espanol :

Conferencia a cargo de Sylvie Robic, agrégée de lettres modernes, especialista en literatura francesa del siglo XVII, profesora en la Universidad de París-Nanterre.

