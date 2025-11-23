Conférence Faïences parlantes Richelieu
Conférence Faïences parlantes Richelieu dimanche 23 novembre 2025.
Conférence Faïences parlantes
19 rue des Ecluses Richelieu Indre-et-Loire
Dimanche 2025-11-23
2025-11-23
Conférence organisée par l’association Richelieu 17e 21 e et animée par Gontran Duguet.
19 rue des Ecluses Richelieu 37120 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire richelieu17e21e@gmail.com
English :
Lecture by Sylvie Robic, agrégée de lettres modernes, specialist in 17th-century French literature, lecturer at Paris-Nanterre University.
German :
Konferenz unter der Leitung von Sylvie Robic, Agrégée de lettres modernes, Spezialistin für die französische Literatur des 17. Jahrhunderts, Dozentin an der Universität Paris-Nanterre.
Italiano :
Conferenza tenuta da Sylvie Robic, agrégée de lettres modernes, specialista di letteratura francese del XVII secolo, docente all’Università di Parigi-Nanterre.
Espanol :
Conferencia a cargo de Sylvie Robic, agrégée de lettres modernes, especialista en literatura francesa del siglo XVII, profesora en la Universidad de París-Nanterre.
