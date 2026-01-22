Conférence | Faire avec un loup en Dordogne ? Salle Leclerc (sous la médiathèque) Lalinde

Conférence | Faire avec un loup en Dordogne ?

Salle Leclerc (sous la médiathèque) 37 avenue du Général Leclerc Lalinde Dordogne

Début : 2026-01-31

fin : 2026-01-31

2026-01-31

A partir de nombreuses illustrations, Jean Jacques Blanchon, ingénieur écologue et pisteur pour le CIVAM PPML* nous présentera les allures de vie et les traces de cet animal élusif.

Découvrons aussi l’initiative d’éleveurs et citoyens pour préserver l’élevage en plein air malgré le loup, par Emeline Delong, animatrice d’un Plan de Prévention du Risque de Prédation. .

+33 6 73 42 75 76 ajmrlalinde@gmail.com

