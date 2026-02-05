Conférence « Faire classe dehors » Maison de Quartier La Locomotive Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-03-19 18:00 – 20:00

Par la direction de l’école Maternelle du Linot en partenariat avec le Centre de recherche en Éducation de Nantes et la Ville de Nantes Présentation d’une étude de terrain réalisée sur l’école du dehors. Tableronde autour de pratiques. Que vous soyez enseignant, parent, éducateurou simplement curieux, venez prendre part à un moment inspirant pourimaginer une école plus vivante, plus humaine et tournée vers l’avenir.

Maison de Quartier La Locomotive Nantes 44300



