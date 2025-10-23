Conférence : Faire collectif, un chantier permanent (Collectif Cancan) Arkinova – Générateur d’Activités Anglet

Conférence : Faire collectif, un chantier permanent (Collectif Cancan) Arkinova – Générateur d’Activités Anglet jeudi 23 octobre 2025.

Conférence : Faire collectif, un chantier permanent (Collectif Cancan) Jeudi 23 octobre, 18h30 Arkinova – Générateur d’Activités Pyrénées-Atlantiques

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-23T18:30 – 2025-10-23T19:30

Fin : 2025-10-23T18:30 – 2025-10-23T19:30

️ Conférence – Faire collectif, un chantier permanent

Avec Jérôme Tarrou, Lou Larrieu et Noémie Gatesoupe

Né en 2016, le collectif CANCAN rassemble architectes, artistes, designers et géographes autour d’un objectif : créer autrement, de façon écologique, solidaire et collective.

Engagé dans une pratique participative, le collectif développe des projets fondés sur le réemploi de matériaux, la fabrication accessible, et une méthode collaborative. Le travailler ensemble devient ici un véritable processus de création.

Une conférence inspirante autour d’un modèle de conception engagé et inclusif.

Arkinova – Générateur d’Activités 73 Rue de Mirambeau, 64600 Anglet Anglet 64600 Aritxague Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine Le Générateur d’Activités Arkinova à Anglet est un lieu phare de l’innovation en construction durable. Implanté au cœur du campus des Landes de Juzan, il réunit chercheurs, étudiants, start-ups et acteurs du bâtiment autour d’un objectif commun : imaginer l’architecture de demain. Ce bâtiment exemplaire, à énergie positive, conjugue bois, béton et métal en parfaite harmonie avec son environnement naturel. Son atrium bioclimatique central favorise les échanges et le travail collaboratif. Conçu comme un espace modulable et évolutif, Arkinova s’adapte aux besoins futurs. Il accueille également des centres de recherche et des chaires universitaires dédiées à l’écoconstruction. Un lieu inspirant où l’architecture devient moteur de transition.

️ Conférence – Faire collectif, un chantier permanent

©CANCAN