Conférence Fascinants insectes des Vosges du Nord Michel RAUCH Niederbronn-les-Bains
mardi 24 novembre 2026 · Niederbronn-les-Bains
Informations pratiques
Niederbronn-les-Bains
Conférence Fascinants insectes des Vosges du Nord Michel RAUCH
42 Avenue Foch Niederbronn-les-Bains Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi 2026-11-24 20:00:00
fin : 2026-11-24 21:00:00
Date(s) :
2026-11-24
Mésestimés, trop souvent combattus, les insectes des Vosges du Nord ne sont pas moins dignes du plus grand intérêt. Des variétés sans limites, des modes de vie spectaculaires, ces petites créatures méritent que l’on s’y intéresse d’un peu plus près.
Mésestimés, trop souvent combattus, les insectes des Vosges du Nord ne sont pas moins dignes du plus grand intérêt.
Des variétés sans limites, des modes de vie spectaculaires, à la fois auxiliaires et ennemis de nos cultures, ces petites créatures méritent que l’on s’y intéresse d’un peu plus près. .
42 Avenue Foch Niederbronn-les-Bains 67110 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 80 37 66
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English :
Underappreciated and all too often targeted, the insects of the Northern Vosges are no less worthy of our deepest interest. With endless variety and spectacular lifestyles, these tiny creatures deserve our closer attention.
L’événement Conférence Fascinants insectes des Vosges du Nord Michel RAUCH Niederbronn-les-Bains a été mis à jour le 2026-09-02 par Office de tourisme de l’Alsace Verte
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