Informations pratiques

Niederbronn-les-Bains

Conférence Fascinants insectes des Vosges du Nord Michel RAUCH

42 Avenue Foch Niederbronn-les-Bains Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2026-11-24 20:00:00

fin : 2026-11-24 21:00:00

Date(s) :

2026-11-24

Mésestimés, trop souvent combattus, les insectes des Vosges du Nord ne sont pas moins dignes du plus grand intérêt. Des variétés sans limites, des modes de vie spectaculaires, ces petites créatures méritent que l’on s’y intéresse d’un peu plus près.

Mésestimés, trop souvent combattus, les insectes des Vosges du Nord ne sont pas moins dignes du plus grand intérêt.

Des variétés sans limites, des modes de vie spectaculaires, à la fois auxiliaires et ennemis de nos cultures, ces petites créatures méritent que l’on s’y intéresse d’un peu plus près. .

42 Avenue Foch Niederbronn-les-Bains 67110 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 80 37 66

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Underappreciated and all too often targeted, the insects of the Northern Vosges are no less worthy of our deepest interest. With endless variety and spectacular lifestyles, these tiny creatures deserve our closer attention.

L’événement Conférence Fascinants insectes des Vosges du Nord Michel RAUCH Niederbronn-les-Bains a été mis à jour le 2026-09-02 par Office de tourisme de l’Alsace Verte