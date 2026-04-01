Taulé

Conférence Fatigue chronique

Médiathèque de l’Espace Imagine Taulé Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-28 18:30:00

fin : 2026-04-28 20:30:00

Date(s) :

2026-04-28

Fatigue comprendre et retrouver son énergie ?

Pourquoi sommes-nous si souvent fatigués ?

La fatigue n’est pas une faiblesse mais un signal du corps. Lors de cette conférence, nous explorerons ses causes les plus fréquentes et les solutions naturelles pour retrouver une énergie durable.

Estelle Hien animera cette conférence de 18 h 30 à 20 h 30, le mardi 28 avril 2026 .

Médiathèque de l’Espace Imagine Taulé 29670 Finistère Bretagne +33 2 98 24 76 36

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English :

L’événement Conférence Fatigue chronique Taulé a été mis à jour le 2026-04-22 par OT BAIE DE MORLAIX