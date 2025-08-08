Conférence Faune et flore de la méditerranée Salle La Citoyenne, FOL Fédération des oeuvres laïques Valence
Conférence Faune et flore de la méditerranée Salle La Citoyenne, FOL Fédération des oeuvres laïques Valence lundi 23 mars 2026.
Conférence Faune et flore de la méditerranée
Salle La Citoyenne, FOL Fédération des oeuvres laïques 26 avenue Sadi Carnot Valence Drôme
Tarif : 8 – 8 – 8 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-23 14:30:00
fin : 2026-03-23 16:00:00
Date(s) :
2026-03-23
L’univers sous-marin de la Méditerranée comprend une multitude d’espèces présentant des caractéristiques étonnantes (formes, couleurs, modes de vie…). Venez les découvrir et portez un regard nouveau sur ce monde aquatique.
.
Salle La Citoyenne, FOL Fédération des oeuvres laïques 26 avenue Sadi Carnot Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 56 81 79 contact@upaval.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The underwater world of the Mediterranean includes a multitude of species with astonishing characteristics (shapes, colors, lifestyles…). Come and discover them, and take a fresh look at this aquatic world.
L’événement Conférence Faune et flore de la méditerranée Valence a été mis à jour le 2025-08-08 par Valence Romans Tourisme