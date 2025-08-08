Conférence Faune et flore de la méditerranée Salle La Citoyenne, FOL Fédération des oeuvres laïques Valence

Conférence Faune et flore de la méditerranée

Salle La Citoyenne, FOL Fédération des oeuvres laïques 26 avenue Sadi Carnot Valence Drôme

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-23 14:30:00

fin : 2026-03-23 16:00:00

Date(s) :

2026-03-23

L’univers sous-marin de la Méditerranée comprend une multitude d’espèces présentant des caractéristiques étonnantes (formes, couleurs, modes de vie…). Venez les découvrir et portez un regard nouveau sur ce monde aquatique.

English :

The underwater world of the Mediterranean includes a multitude of species with astonishing characteristics (shapes, colors, lifestyles…). Come and discover them, and take a fresh look at this aquatic world.

