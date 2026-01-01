Conférence Fausses nouvelles Médiathèques Moulins Communauté Moulins
Conférence Fausses nouvelles Médiathèques Moulins Communauté Moulins samedi 31 janvier 2026.
Conférence Fausses nouvelles
Médiathèques Moulins Communauté 8 place Maréchal de Lattre de Tassigny Moulins Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-31 15:00:00
fin : 2026-01-31
Date(s) :
2026-01-31
Conférence par Mr Le Bras.
Médiathèques Moulins Communauté 8 place Maréchal de Lattre de Tassigny Moulins 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 43 51 00 00 mediatheque@agglo-moulins.fr
English :
Lecture by Mr Le Bras.
L’événement Conférence Fausses nouvelles Moulins a été mis à jour le 2026-01-19 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région