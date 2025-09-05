Conférence Faut-il abandonner le pouvoir aux savants, la tentation de l’épistocratie ? Rodez

Conférence Faut-il abandonner le pouvoir aux savants, la tentation de l’épistocratie ?

25 Avenue Victor Hugo Rodez Aveyron

Début : Vendredi 2025-09-05

fin : 2025-09-05

2025-09-05

La Société des lettres de l’Aveyron vous propose une conférence animée par Alexandre Viala, professeur agrégé de droit public à l’université de Montpellier.

Présentation de la conférence

L’épistocratie désigne un mode de gouvernement exercé par les détenteurs du savoir. D’un usage assez rare en Europe, le mot renvoie à un idéal platonicien qui repose sur l’idée qu’en confiant le pouvoir à tous, savants comme ignorants, la démocratie nous exposerait au risque d’être gouvernés par de mauvaises décisions. La démocratie serait un danger, l’épistocratie une assurance.

L’idéal épistocratique fait aujourd’hui son chemin depuis qu’à la faveur de la globalisation du droit, de l’épuisement des grands récits idéologiques et de la technicisation des enjeux à laquelle est confrontée la société, le pouvoir politique prend de plus en plus appui, avant de prendre ses décisions, sur l’éclairage scientifique des experts.

On observe de nos jours, dans nos démocraties libérales, un processus gouvernemental de dépolitisation à tendance épistocratique qui est susceptible d’alimenter en retour, dans les oppositions au pouvoir, une radicalisation des modes d’expression et une polarisation des débats qui vont de pair avec la montée des populismes. .

English :

The Société des lettres de l’Aveyron invites you to a lecture by Alexandre Viala, professor of public law at the University of Montpellier.

German :

Die Société des lettres de l’Aveyron lädt Sie zu einer Konferenz ein, die von Alexandre Viala, einem außerordentlichen Professor für öffentliches Recht an der Universität Montpellier, geleitet wird.

Italiano :

La Société des lettres de l’Aveyron vi invita a una conferenza di Alexandre Viala, professore di diritto pubblico all’Università di Montpellier.

Espanol :

La Société des lettres de l’Aveyron le invita a una conferencia de Alexandre Viala, profesor de Derecho Público en la Universidad de Montpellier.

