Conférence Faut-il bannir le sucre ? Juvénat Notre-Dame Châteaulin

Conférence Faut-il bannir le sucre ?

Juvénat Notre-Dame 244 Penfeunteun Châteaulin Finistère

Début : 2025-11-03 14:30:00

Proposée par l’Université du Temps Libre (UTL) de Châteaulin-Crozon-Le Faou.

Lundi 3 novembre 2025, Catherine Bernard vous propose une conférence intitulée Faut-il bannir le sucre ? .

Souvent désigné comme l’ennemi numéro un de notre santé, le sucre fait l’objet de nombreuses idées reçues. Cette conférence a pour objectif de démêler le vrai du faux en explorant le rôle physiologique du sucre dans notre organisme.

Gratuit pour les adhérents. .

Juvénat Notre-Dame 244 Penfeunteun Châteaulin 29150 Finistère Bretagne

