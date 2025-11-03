Conférence Faut-il bannir le sucre ? Juvénat Notre-Dame Châteaulin
Conférence Faut-il bannir le sucre ?
Juvénat Notre-Dame 244 Penfeunteun Châteaulin Finistère
Début : 2025-11-03 14:30:00
Proposée par l’Université du Temps Libre (UTL) de Châteaulin-Crozon-Le Faou.
Lundi 3 novembre 2025, Catherine Bernard vous propose une conférence intitulée Faut-il bannir le sucre ? .
Souvent désigné comme l’ennemi numéro un de notre santé, le sucre fait l’objet de nombreuses idées reçues. Cette conférence a pour objectif de démêler le vrai du faux en explorant le rôle physiologique du sucre dans notre organisme.
Gratuit pour les adhérents. .
