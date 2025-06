Conférence Faut-il boire de l’Eau en Bouteille ? Amphithéâtre Cuénot Nancy 3 juillet 2025 18:30

Meurthe-et-Moselle

Conférence Faut-il boire de l’Eau en Bouteille ? Amphithéâtre Cuénot 34 rue Sainte-Catherine Nancy Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : Jeudi Jeudi 2025-07-03 18:30:00

2025-07-03

Présence de bactéries, de pesticides et de PFAS dans les sources ? Présence de micro-plastiques dans les bouteilles ? Après les récents scandales qui ont éclaté, que penser des eaux en bouteilles ?Adultes

Amphithéâtre Cuénot 34 rue Sainte-Catherine

Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 32 99 97

English :

The whole of the Greater Nancy Metropolis is vibrating to the rhythm of summer!

Refreshing guinguettes, monumental video-mapping, exceptional concerts, astonishing exhibitions, heritage visits and relaxing moments around the swimming pools, summer is alive in Nancy and its Metropolis.

Bacteria, pesticides and PFAS in springs? Microplastics in bottles? In the wake of recent scandals, what are we to make of bottled water?

German :

Die gesamte Metropolregion Grand Nancy vibriert im Sommerrhythmus!

Erfrischende Heurigen, monumentales Videomapping, außergewöhnliche Konzerte, erstaunliche Ausstellungen, Besichtigungen des Kulturerbes und entspannende Momente rund um die Schwimmbäder der Sommer lässt sich in Nancy und seiner Metropolregion erleben.

Vorhandensein von Bakterien, Pestiziden und PFAS in den Quellen ? Mikroplastik in den Flaschen? Was ist nach den jüngsten Skandalen von abgefülltem Wasser zu halten?

Italiano :

Tutta l’area metropolitana di Nancy vibra al ritmo dell’estate!

Guinguettes rinfrescanti, video-mapping monumentali, concerti eccezionali, mostre sorprendenti, visite al patrimonio e momenti di relax in piscina: l’estate è viva a Nancy e nella sua Metropoli.

Presenza di batteri, pesticidi e PFAS nelle sorgenti? Microplastiche nelle bottiglie? Sulla scia dei recenti scandali, cosa dobbiamo fare dell’acqua in bottiglia?

Espanol :

Toda la aglomeración metropolitana de Nancy vibra al ritmo del verano

Guinguettes refrescantes, videomapping monumental, conciertos excepcionales, exposiciones asombrosas, visitas al patrimonio y momentos de relax alrededor de las piscinas, el verano está vivo en Nancy y su Metrópoli.

¿Presencia de bacterias, pesticidas y PFAS en los manantiales? ¿Microplásticos en las botellas? Tras los recientes escándalos, ¿qué pensar del agua embotellada?

