Conférence Félix Vallotton CCLO Orthez mercredi 3 décembre 2025.

CCLO 8 avenue du Pesqué Orthez Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 6 EUR

Début : 2025-12-03

2025-12-03

Dans le cadre du programme artistique « Les mercredis de l’art ».

Conférence animée par Sophie Limare, agrégée d’arts plastiques, docteure en esthétique et théorie de l’art, enseignante à l’université de Bordeaux.

A la fois peintre, graveur, illustrateur, sculpteur, critique d’art et romancier, Félix Vallotton a su rompre avec l’impressionnisme tout en construisant une oeuvre annonciatrice du modernisme.

Conférence suivie d’un quiz. .

CCLO 8 avenue du Pesqué Orthez 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine lesmercredisdelart1@gmail.com

