Conférence Félix Vallotton CCLO Orthez

Dans le cadre du programme artistique « Les mercredis de l’art ».
Conférence animée par Sophie Limare, agrégée d’arts plastiques, docteure en esthétique et théorie de l’art, enseignante à l’université de Bordeaux.
A la fois peintre, graveur, illustrateur, sculpteur, critique d’art et romancier, Félix Vallotton a su rompre avec l’impressionnisme tout en construisant une oeuvre annonciatrice du modernisme.
Conférence suivie d’un quiz. .
CCLO 8 avenue du Pesqué Orthez 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine lesmercredisdelart1@gmail.com
