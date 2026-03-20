Conférence Femme architecte Ciboure
Conférence Femme architecte Ciboure jeudi 2 avril 2026.
Conférence Femme architecte
CIAP Les Récollets Errekoletoak Ciboure Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-02
fin : 2026-04-02
Date(s) :
2026-04-02
Par Caroline Mazel, architecte DPLG, Maître de conférences à l’ensap Bordeaux
Entre 60 et 80 % des diplômés en architecture sont des femmes, mais seulement 3 % dirigent leur propre agence. L’architecture est la profession où l’écart entre formation et accès aux responsabilités est le plus marqué.
Caroline Mazel évoquera les obstacles rencontrés par les femmes pour être reconnues pour leurs compétences, au-delà des discriminations de genre.
Entrée libre. .
CIAP Les Récollets Errekoletoak Ciboure 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 54 81 07 40
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Conférence Femme architecte
L’événement Conférence Femme architecte Ciboure a été mis à jour le 2026-03-18 par Office de Tourisme Pays Basque