Conférence Femme architecte

CIAP Les Récollets Errekoletoak Ciboure Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-02

fin : 2026-04-02

Date(s) :

2026-04-02

Par Caroline Mazel, architecte DPLG, Maître de conférences à l’ensap Bordeaux

Entre 60 et 80 % des diplômés en architecture sont des femmes, mais seulement 3 % dirigent leur propre agence. L’architecture est la profession où l’écart entre formation et accès aux responsabilités est le plus marqué.

Caroline Mazel évoquera les obstacles rencontrés par les femmes pour être reconnues pour leurs compétences, au-delà des discriminations de genre.

Entrée libre. .

CIAP Les Récollets Errekoletoak Ciboure 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 54 81 07 40

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Conférence Femme architecte

L’événement Conférence Femme architecte Ciboure a été mis à jour le 2026-03-18 par Office de Tourisme Pays Basque