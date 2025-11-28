Conférence Femme et Nature dans Le Mur invisible Atelier de La Manufacture Aix-en-Provence

Conférence Femme et Nature dans Le Mur invisible

Lundi 26 janvier 2026 de 18h30 à 20h30. Atelier de La Manufacture 8-10 rue des Allumettes Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Début : 2026-01-26 18:30:00

fin : 2026-01-26 20:30:00

2026-01-26

Conférence animée par Elisabeth Rallo, professeure émérite de Littérature Comparée, AMU. La narratrice se retrouve seul être humain survivant et accepte les ordres de la Nature…. Un beau roman de Marlen Haushofer.

Le Mur invisible reçoit à sa publication en 1963 un très bon accueil. Il acquiert une nouvelle audience aujourd’hui parce qu’il fait écho aux mouvements écoféministes et qu’il revisite le mythe de la Nature-Mère. La narratrice se retrouve seul être humain survivant et accepte les ordres de la Nature, qui prend peu à peu le dessus sur elle Ici dans la forêt, je me trouve enfin à la place qui me convient avoue la narratrice à la fin du roman. La Nature-Mère triomphante renoue avec les mythes anciens, exalte l’union de la femme avec elle. Mais les grands récits contemporains qui font de la Nature une valeur supérieure sont aussi des mythes, ce qu’on tentera d’analyser dans le beau roman de Marlen Haushofer. .

Atelier de La Manufacture 8-10 rue des Allumettes Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 37 26 91 62 contact@up-aix.com

English :

Lecture by Elisabeth Rallo, Professor Emeritus of Comparative Literature, AMU. The narrator finds herself the only surviving human being and accepts Nature’s orders…. A beautiful novel by Marlen Haushofer.

