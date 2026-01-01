Conférence Femmes assises Rue Duquesne Carantec

Conférence Femmes assises

Rue Duquesne Cinéma Etoile Carantec Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-20 17:00:00

fin : 2026-01-20

Date(s) :

2026-01-20

Nous vous proposons une conférence mardi 20 janvier 2026 à 17h au cinéma Étoile de Carantec présentée par Mme Sylvie Camet qui nous propose comme thème Femmes assises

Sylvie CAMET originaire de l’Est de la France, réside depuis quelques années à Morlaix. Son ouvrage Femmes assises , publié par les éditions Lisières, constitue une œuvre originale et passionnante. Sylvie Camet, professeure de littérature comparée, enseignante-chercheure, est aussi écrivaine du monde

L’ouvrage s’empare d’un sujet délaissé par l’Histoire de l’art, celui des femmes assises.

Sylvie Camet mène des recherches dans la littérature en tant que source féminisme (statut des filles, sœurs, épouses), groupes familiaux, elle explore la culture, la sociologie, l’histoire, la psychanalyse, la littérature et les arts en démasquant l’imposture d’une comédie humaine essentiellement masculine.

Sylvie Camet a écrit dans un article pour les Temps Modernes

C’est à Sousse que tout a commencé. Le camouflage des femmes comme l’expression des droits de l’homme. Je ne sais plus trop si je me souviens d’elle. Cette étudiante qui a été assise devant moi, des semaines, des semestres, elle-même, une autre, je l’ignore. Maintenant, quand je m’adresse au groupe, je la vois, son invisibilité focalise mon regard, elle m’apparaît nue tandis que les autres, dans leur vêture banale, se fondent et disparaissent, comme s’ils étaient ceux qui portaient le voile. Les longs pans bruns de sa robe, de sa tunique, de sa bure, son auréole d’indistinction, capte l’essentiel de ma curiosité.

Réservation sur Helloasso .

Rue Duquesne Cinéma Etoile Carantec 29660 Finistère Bretagne

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Conférence Femmes assises

L’événement Conférence Femmes assises Carantec a été mis à jour le 2026-01-08 par OT BAIE DE MORLAIX