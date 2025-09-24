CONFÉRENCE FEMMES DANS LES PYRÉNÉES SALLE POLYVALENTE-RIEUX VOLVESTRE Rieux-Volvestre
CONFÉRENCE FEMMES DANS LES PYRÉNÉES SALLE POLYVALENTE-RIEUX VOLVESTRE Rieux-Volvestre mercredi 24 septembre 2025.
CONFÉRENCE FEMMES DANS LES PYRÉNÉES
SALLE POLYVALENTE-RIEUX VOLVESTRE 1 Rue des Volques Rieux-Volvestre Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-24 20:00:00
fin : 2025-09-24 23:00:00
Date(s) :
2025-09-24
Venez participer à la conférence « Femmes dans les Pyrénées » proposée par Isaure Gratacos.
Rendez-vous le mercredi 24 septembre à la salle polyvalente de Rieux-Volvestre. .
SALLE POLYVALENTE-RIEUX VOLVESTRE 1 Rue des Volques Rieux-Volvestre 31310 Haute-Garonne Occitanie +33 6 63 98 46 33 contact@pupenvol.fr
English :
Join Isaure Gratacos for a talk on « Women in the Pyrenees ».
German :
Nehmen Sie an der Konferenz « Frauen in den Pyrenäen » teil, die von Isaure Gratacos angeboten wird.
Italiano :
Unitevi a Isaure Gratacos per una conferenza su « Le donne nei Pirenei ».
Espanol :
Únase a Isaure Gratacos para una charla sobre « Mujeres en los Pirineos ».
L’événement CONFÉRENCE FEMMES DANS LES PYRÉNÉES Rieux-Volvestre a été mis à jour le 2025-09-12 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE