CONFÉRENCE FEMMES DANS LES PYRÉNÉES SALLE POLYVALENTE-RIEUX VOLVESTRE Rieux-Volvestre

CONFÉRENCE FEMMES DANS LES PYRÉNÉES

SALLE POLYVALENTE-RIEUX VOLVESTRE 1 Rue des Volques Rieux-Volvestre Haute-Garonne

Début : 2025-09-24 20:00:00

fin : 2025-09-24 23:00:00

2025-09-24

Venez participer à la conférence « Femmes dans les Pyrénées » proposée par Isaure Gratacos.

Rendez-vous le mercredi 24 septembre à la salle polyvalente de Rieux-Volvestre. .

SALLE POLYVALENTE-RIEUX VOLVESTRE 1 Rue des Volques Rieux-Volvestre 31310 Haute-Garonne Occitanie +33 6 63 98 46 33 contact@pupenvol.fr

English :

Join Isaure Gratacos for a talk on « Women in the Pyrenees ».

German :

Nehmen Sie an der Konferenz « Frauen in den Pyrenäen » teil, die von Isaure Gratacos angeboten wird.

Italiano :

Unitevi a Isaure Gratacos per una conferenza su « Le donne nei Pirenei ».

Espanol :

Únase a Isaure Gratacos para una charla sobre « Mujeres en los Pirineos ».

