Conférence Femmes de mer Angélique Fontanaud La Rochelle

Conférence Femmes de mer Angélique Fontanaud
Auditorium du Musée Maritime La Rochelle Charente-Maritime
Début : 2025-10-07 18:30:00
fin : 2025-10-07 19:30:00
2025-10-07
Dans le cadre du cycle « Femmes de mer », rencontre avec Angélique Fontanaud Responsable environnement au port de plaisance de la rochelle, présidente de l’association Echo-mer.
Auditorium du Musée Maritime La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 28 03 00
English : Conference Femmes de mer Angélique Fontanaud
As part of the « Women of the Sea » series, meet Michèle Jean-Bart, saunière, a rare profession.
German : Konferenz Femmes de mer Angélique Fontanaud
Im Rahmen der Reihe « Femmes de mer » (Frauen des Meeres), Treffen mit Michèle Jean-Bart, Saunière, ein seltener Beruf.
Italiano :
Nell’ambito della serie « Donne di mare », incontriamo Angélique Fontanaud, responsabile ambientale della Marina di La Rochelle e presidente dell’associazione Echo-mer.
Espanol : Conferencia Femmes de mer Angélique Fontanaud
En el marco de la serie « Mujeres del mar », conozca a Michèle Jean-Bart, saunière, una profesión poco común.
