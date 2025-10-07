Conférence Femmes de mer Angélique Fontanaud La Rochelle

Conférence Femmes de mer Angélique Fontanaud

Auditorium du Musée Maritime La Rochelle Charente-Maritime

Début : 2025-10-07 18:30:00

fin : 2025-10-07 19:30:00

2025-10-07

Dans le cadre du cycle « Femmes de mer », rencontre avec Angélique Fontanaud Responsable environnement au port de plaisance de la rochelle, présidente de l’association Echo-mer.

Auditorium du Musée Maritime La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 28 03 00

Nell’ambito della serie « Donne di mare », incontriamo Angélique Fontanaud, responsabile ambientale della Marina di La Rochelle e presidente dell’associazione Echo-mer.

