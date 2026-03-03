CONFÉRENCE FEMMES EN MOUVEMENT COMPRENDRE, SENTIR, SE TRANSFORMER Frontignan

CONFÉRENCE FEMMES EN MOUVEMENT COMPRENDRE, SENTIR, SE TRANSFORMER

Impasse des Lavandins Frontignan Hérault

​Un moment de sororité pour remettre la femme au centre, célébrer sa puissance et retrouver une santé globale, intuitive et éclairée.

Proposée dans le cadre de la Journée internationale des droits des femmes. Animée par Caroline Martin. Conférence interactive qui explore la santé des femmes à chaque âge de la vie, de la puberté à la maternité, jusqu’à la préménopause et la ménopause.Une invitation à se connaitre profondément, à écouter son corps, à comprendre l’impact de notre environnement, du sommeil, des cycles et des héritages transmis in utero.Un moment de sororité pour remettre la femme au centre, célébrer sa puissance et retrouver une santé globale, intuitive et éclairée. .

Impasse des Lavandins Frontignan 34110 Hérault Occitanie +33 4 67 18 51 70

English :

a moment of sisterhood to put the woman back at the center, celebrate her power and rediscover global, intuitive and enlightened health.

