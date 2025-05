Conférence Femmes et deuils entre invisibilité et précarité – L’ALPHA Médiathèque de Grand Angoulême (Amphithéâtre) Angoulême, 10 juin 2025 18:00, Angoulême.

Charente

Conférence Femmes et deuils entre invisibilité et précarité L’ALPHA Médiathèque de Grand Angoulême (Amphithéâtre) 1 Rue Coulomb Angoulême Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-10 18:00:00

fin : 2025-06-10 20:00:00

Date(s) :

2025-06-10

L’association Dialogue & Solidarité et le CIDFF de Charente vous invite à une conférence-échange consacrée à un sujet peu abordé « Femmes et deuils entre invisibilité et précarité. Reconnaître, comprendre et accompagner. »

.

L’ALPHA Médiathèque de Grand Angoulême (Amphithéâtre) 1 Rue Coulomb

Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine

English :

The association Dialogue & Solidarité and the Charente CIDFF invite you to a conference-exchange devoted to a little-talked-about subject: « Women and grief: between invisibility and precariousness. Recognizing, understanding and accompanying. »

German :

Der Verein Dialogue & Solidarité und das CIDFF de Charente laden Sie zu einer Austauschkonferenz ein, die einem wenig beachteten Thema gewidmet ist: « Femmes et deuils: entre invisibilité et précarité. Erkennen, verstehen und begleiten »

Italiano :

L’associazione Dialogue & Solidarité e il CIDFF della Charente vi invitano a una conferenza e a uno scambio su un tema poco affrontato: « Donne e lutto: tra invisibilità e precarietà. Riconoscere, comprendere e sostenere »

Espanol :

La asociación Dialogue & Solidarité y el CIDFF de Charente le invitan a una conferencia e intercambio sobre un tema poco tratado: « Mujeres y duelo: entre la invisibilidad y la precariedad. Reconocer, comprender y apoyar »

L’événement Conférence Femmes et deuils entre invisibilité et précarité Angoulême a été mis à jour le 2025-05-21 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême