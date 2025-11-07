Conférence femmes guérisseuses d’hier et d’aujourd’hui Châteauneuf-sur-Cher

Participez à cette conférence en partenariat avec l’Université Populaire de Bourges, donnée par Frédérique Marciniak, thérapeute holistique et professeure de Qi Gong et de méditation.

Les femmes ont toujours été présentes dans le domaine de la santé et elles ont permis a de nombreuses personnes de guérir et d’apaiser leurs douleurs physiques ou émotionnelles. Guérisseuses, sorcières ou thérapeutes, elles ont soutenu la santé grâce à leurs connaissances des plantes, et leur sagesse. Cette conférence propose de découvrir quelques portraits de femmes remarquables en remontant le temps . 5 .

English :

Join Frédérique Marciniak, holistic therapist and teacher of Qi Gong and meditation, for this lecture in partnership with the Université Populaire de Bourges.

German :

Nehmen Sie an diesem Vortrag teil, der in Zusammenarbeit mit der Université Populaire de Bourges von Frédérique Marciniak, einer ganzheitlichen Therapeutin und Lehrerin für Qi Gong und Meditation, gehalten wird.

Italiano :

Unitevi a Frédérique Marciniak, terapeuta olistica e insegnante di Qi Gong e meditazione, in questa conferenza in collaborazione con l’Université Populaire de Bourges.

Espanol :

Únase a Frédérique Marciniak, terapeuta holística y profesora de Qi Gong y meditación, en esta conferencia en colaboración con la Université Populaire de Bourges.

