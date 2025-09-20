Conférence femmes ! L’histoire de l’émancipation féminine et l’accessibilité au droit de vote Beaubec-la-Rosière

Conférence femmes ! L’histoire de l’émancipation féminine et l’accessibilité au droit de vote

Route de Beaubec Beaubec-la-Rosière Seine-Maritime

Début : 2025-09-20 17:00:00

fin : 2025-09-20 17:50:00

2025-09-20

Projet réalisé dans le cadre des Journées du Matrimoine.

80 ans après l’obtention du droit de vote des femmes en France, ce spectacle n’est pas un simple hommage ! C’est un acte vivant, une scène traversée par les voix — celles qu’on a muselées, méprisées, celles qui ont résisté. Les débats parlementaires du Sénat entre 1919 et 1939 s’entremêlent d’autres voix celles de femmes de différentes époques, connues ou oubliées, pour répondre, contredire, étouffer, retourner le verbe contre les puissants !

Durée 50 min. .

English : Conférence femmes ! L'histoire de l'émancipation féminine et l'accessibilité au droit de vote

