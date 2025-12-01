Conférence Femmes Peintres, de l’impressionnisme à l’avant-garde Hôtel de Caumont Centre d’Art Aix-en-Provence

Conférence Femmes Peintres, de l’impressionnisme à l’avant-garde

Samedi 20 décembre 2025 de 10h à 11h15. Hôtel de Caumont Centre d’Art 3 Rue Joseph Cabassol Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-20 10:00:00

fin : 2025-12-20 11:15:00

Date(s) :

2025-12-20

Conférence présentée par Léa Lefebvre, en écho de l’exposition Regards d’un collectionneur exposition réunissant un ensemble d’œuvres issues de la collection d’Oscar Ghez (1905-1998).

Impressionnistes, néo-impressionnistes, fauves comme cubistes, elles s’imposent par leur persévérance et manifestent ouvertement l’intention de s’émanciper. Alors que les Académies demeurent fermées aux femmes jusque tardivement, elles s’affirment en tant qu’artistes, à travers leur propre style, prennent la parole, diffusent de nouvelles iconographies, d’autres imaginaires. Bien actrices actives de leur époque, de ses différents groupes et mouvements, elles sont éclipsées, silencées, ou manquent encore de visibilité et reconnaissance. Leurs œuvres dessinent d’autres histoires de la modernité, en complexifient le récit. .

Hôtel de Caumont Centre d’Art 3 Rue Joseph Cabassol Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

Lecture presented by Léa Lefebvre, echoing the Regards d’un collectionneur exhibition, featuring works from the collection of Oscar Ghez (1905-1998).

German :

Vortrag von Léa Lefebvre als Echo auf die Ausstellung Regards d’un collectionneur , in der eine Reihe von Werken aus der Sammlung von Oscar Ghez (1905-1998) gezeigt werden.

Italiano :

Conferenza presentata da Léa Lefebvre, in concomitanza con la mostra Regards d’un collectionneur , esposizione di opere provenienti dalla collezione di Oscar Ghez (1905-1998).

Espanol :

Conferencia presentada por Léa Lefebvre, con motivo de la exposición Regards d’un collectionneur , muestra de obras de la colección de Oscar Ghez (1905-1998).

L’événement Conférence Femmes Peintres, de l’impressionnisme à l’avant-garde Aix-en-Provence a été mis à jour le 2025-11-03 par Office de Tourisme d’Aix en Provence