Conférence : « Femmes-Peintres, la conquête de l’art du XVe au XVIIIe siècle » Musée Raymond Lafage Lisle-sur-Tarn

Conférence : « Femmes-Peintres, la conquête de l’art du XVe au XVIIIe siècle » Samedi 20 septembre, 16h30 Musée Raymond Lafage Tarn

Gratuit. Sans réservation.

Début : 2025-09-20T16:30:00 – 2025-09-20T17:30:00

Fin : 2025-09-20T16:30:00 – 2025-09-20T17:30:00

Plusieurs questions se posent pour les femmes dans le monde de l’art dès le XVe siècle.

Comment devient-on artiste ? Quelles sont les conditions d’exercice du métier ? Comment représenter la figure humaine sans accès à l’Académie ni au dessin du nu d’après modèle ?

Artemisia Gentileschi (1593-1652) et Élisabeth Vigée Le Brun (1755-1842) sont célèbres en leur temps, mais leur réussite reste une exception. D’autres femmes peintres talentueuses, précoces et audacieuses, souvent issues de familles d’artistes, connaissent le succès. Cependant, les genres picturaux dévolus aux artistes femmes (le portrait et la nature morte) limitent leur créativité et leur ambition ; l’absence de formation académique freine la reconnaissance officielle…

Anne Nières, conférencière et historienne de l’art, vous invite à retracer l’histoire de ces femmes qui ont voulu faire de la peinture leur métier.

Musée Raymond Lafage 9 place Paul Saissac, 81310 Lisle-sur-Tarn Lisle-sur-Tarn 81310 Tarn Occitanie 05 63 40 45 45 Labellisé « Musée de France » et inauguré dans ses nouveaux locaux depuis le 1er juillet 2023, le musée Raymond Lafage s’étageant sur 3 niveaux se consacre aux arts graphiques au sens large, du XVIIe siècle à aujourd’hui.

Venez apprécier les fabuleuses productions d’Honoré Daumier, éminent caricaturiste du XIXe siècle ; une eau-forte de Manet, peintre révolutionnaire préfigurateur de l’impressionnisme ; des dessins exclusifs de Charlie Hebdo ; des gravures admirables de paysages imaginaires de Gérard Trignac, artiste deux fois lauréat du prix Vélasquez ; Mikio Watanabé, lauréat de la triennale de gravure en taille douce de Lisle-sur-Tarn, maître international incontesté de la manière noire ; Gérard Jan ses dessins, monotypes, pastels, Jean-David Saban mais aussi une large collection de dessins de Raymond Lafage, artiste dessinateur-graveur, Michel-Ange de son temps, plusieurs fois exposé au musée du Louvre, mort trop tôt pour avoir connu le succès qui lui est dû. Le musée est situé au centre de la Bastide place centrale. Parking sur place. Gare sncf et bus.

