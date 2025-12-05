CONFÉRENCE FERRIÈRES-POUSSAROU ET SON SOUTERRAIN Béziers

CONFÉRENCE FERRIÈRES-POUSSAROU ET SON SOUTERRAIN

En mai 2025, le spéléo-club d’Olargues découvre un ruisseau souterrain à Pousselières pouvant alimenter la commune de Ferrières-Poussarou.

En mai 2025, à proximité du hameau de Pousselières, entre Saint-Chinian et Saint-Pons, le spéléo-club d’Olargues découvre pour la première fois, à 120 m de profondeur, un ruisseau souterrain dont le débit est estimé à 150 litres/seconde. Cette découverte majeure pourrait alimenter en eau la commune de Ferrières-Poussarou. Nous vous invitons à suivre les travaux des spéléologues qui, depuis 1978, mènent des recherches en hydrogéologie dans les avant-monts.

Jacky Fauré, spéléologue ; Société d’Étude des Sciences Naturelles de Béziers.

