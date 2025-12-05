CONFÉRENCE FERRIÈRES-POUSSAROU ET SON SOUTERRAIN Béziers
CONFÉRENCE FERRIÈRES-POUSSAROU ET SON SOUTERRAIN
1 Place du 14 juillet Béziers Hérault
Début : 2025-12-05
fin : 2025-12-05
2025-12-05
En mai 2025, le spéléo-club d’Olargues découvre un ruisseau souterrain à Pousselières pouvant alimenter la commune de Ferrières-Poussarou.
En mai 2025, à proximité du hameau de Pousselières, entre Saint-Chinian et Saint-Pons, le spéléo-club d’Olargues découvre pour la première fois, à 120 m de profondeur, un ruisseau souterrain dont le débit est estimé à 150 litres/seconde. Cette découverte majeure pourrait alimenter en eau la commune de Ferrières-Poussarou. Nous vous invitons à suivre les travaux des spéléologues qui, depuis 1978, mènent des recherches en hydrogéologie dans les avant-monts.
Jacky Fauré, spéléologue ; Société d’Étude des Sciences Naturelles de Béziers.
1 Place du 14 juillet Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 99 41 05 50 musees@ville-beziers.fr
English :
In May 2025, the Olargues caving club discovered an underground stream at Pousselières that could supply the Ferrières-Poussarou commune.
German :
Im Mai 2025 entdeckte der Höhlenforscherclub von Olargues in Pousselières einen unterirdischen Bach, der die Gemeinde Ferrières-Poussarou versorgen könnte.
Italiano :
Nel maggio 2025, il Club Speleologico di Olargues ha scoperto un torrente sotterraneo a Pousselières che potrebbe rifornire il comune di Ferrières-Poussarou.
Espanol :
En mayo de 2025, el Club Espeleológico de Olargues descubrió en Pousselières un arroyo subterráneo que podría abastecer al municipio de Ferrières-Poussarou.
