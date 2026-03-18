Conférence Ferronneries et architecture vernaculaire en Périgord rue raoul grassin Mussidan

Conférence Ferronneries et architecture vernaculaire en Périgord

rue raoul grassin Musée voulgre Mussidan Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-02

fin : 2026-04-02

Date(s) :

2026-04-02

Conférence Ferronneries et architecture vernaculaire en Périgord

Le musée accueillera Marc Bonnier pour une plongée dans l’art du métal tel qu’il s’exprime dans l’habitat rural périgourdin. Pivots de portails, pentures, gonds, charnières, loquets ou clous ces éléments discrets témoignent du savoir-faire remarquable des artisans d’autrefois et de l’importance du fer dans l’architecture traditionnelle.

Marc Bonnier, ancien agriculteur, consacre sa retraite à l’étude et à la mise en valeur du patrimoine rural de la Double et du Landais, en s’intéressant particulièrement aux habitats traditionnels et aux constructions paysannes.

18h, musée André Voulgre

Gratuit

Tél: 05 53 81 23 55 .

rue raoul grassin Musée voulgre Mussidan 24400 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 81 23 55

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English : Conférence Ferronneries et architecture vernaculaire en Périgord

L’événement Conférence Ferronneries et architecture vernaculaire en Périgord Mussidan a été mis à jour le 2026-03-13 par Vallée de l’Isle en Périgord