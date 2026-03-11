Conférence Festival Et vogue la BD La Bateau Livre Condat-sur-Vienne

Conférence Festival Et vogue la BD

La Bateau Livre 35 Place de la Libération Condat-sur-Vienne Haute-Vienne

Début : 2026-03-25

fin : 2026-03-25

Date(s) :

2026-03-25

À l’occasion du festival Et vogue la BD , venez assister à la conférence de Gilles Ratier La BD française en 1944 Là où le réel rejoint l’imaginaire”.

Entre 1940 et 1944, la Maison de la Bonne Presse, devenue Bayard en 1970, s’est délocalisée à Limoges, rue de l’Observatoire. Comme de nombreux éditeurs de BD, elle est partie s’installer en zone non occupée. Gilles Ratier abordera aussi l’histoire d’autres éditeurs présents en zone libre ou encore l’histoire du Téméraire, cette revue illustrée pour les jeunes, sous le contrôle des nazis, qui ont interdit toutes les autres et à laquelle de nombreux dessinateurs qui n’étaient pourtant pas collaborationnistes ont contribué.

La Bateau Livre 35 Place de la Libération Condat-sur-Vienne 87920 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 31 96 07

