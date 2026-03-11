CONFERENCE-Festival TANABATA Hana Matsuri Palais ducal Nevers

CONFERENCE-Festival TANABATA Hana Matsuri

Palais ducal 1 Place de l’Hôtel de Ville Nevers Nièvre

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11 16:00:00

fin : 2026-04-11 17:30:00

Date(s) :

2026-04-11

Pascal Alex Vincent, cinéaste et auteur spécialisé dans le cinéma Japonais viendra spécialement à Nevers pour vous présenter l’histoire de cet art au Japon. Il dédicacera son ouvrage qu’il vient jsute de remettre à jour. Cette conférence est possible grâce au soutien de notre partenaire l’ACNE, association des cinéphiles de Nevers .

Palais ducal 1 Place de l’Hôtel de Ville Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté

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English : CONFERENCE-Festival TANABATA Hana Matsuri

L’événement CONFERENCE-Festival TANABATA Hana Matsuri Nevers a été mis à jour le 2026-03-11 par NIEVRE ATTRACTIVE (COORDINATION DECIBELLES DATA)