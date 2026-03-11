CONFERENCE-Festival TANABATA Hana Matsuri Palais ducal Nevers

CONFERENCE-Festival TANABATA Hana Matsuri

Palais ducal 1 Place de l’Hôtel de Ville Nevers Nièvre

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11 14:30:00

fin : 2026-04-11 16:00:00

Date(s) :

2026-04-11

Isabelle Mignot, écrivaine nous présentera le parcours de ces japonais partis au Brésil au début du siècle dernier. C’est le thème de son livre de grains en or qu’elle sera ravie de vous dédicacer. Une partie méconnue de l’histoire du Japon .

Palais ducal 1 Place de l’Hôtel de Ville Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté

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English : CONFERENCE-Festival TANABATA Hana Matsuri

L’événement CONFERENCE-Festival TANABATA Hana Matsuri Nevers a été mis à jour le 2026-03-11 par NIEVRE ATTRACTIVE (COORDINATION DECIBELLES DATA)