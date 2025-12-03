Conférence : Fêtes et mythologie traditionnelles chinoises Bibliothèque Jacqueline Dreyfus-Weill Paris

Les célébrations du Nouvel An Chinois débuteront le 17 février 2026 : c’est le début de l’année du Cheval de Feu !

À cette occasion, venez assister à une conférence autour des fêtes et de la mythologie traditionnelles chinoises.

Cette conférence vous est proposée par Chunjuan JIA-SAUVAGE, professeure de langue et civilisation chinoises.

À l’occasion du Nouvel An Chinois, partez à la découverte des fêtes et mythologie traditionnelles chinoises !

Le mercredi 18 février 2026

de 19h00 à 20h45

gratuit

accès gratuit sur inscription dans la limite des places disponibles

Public jeunes et adultes. A partir de 14 ans.

Bibliothèque Jacqueline Dreyfus-Weill 6 rue Fessart 75019 Paris

