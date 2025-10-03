Conférence FIG le pouvoir des élites dans la ville Plainfaing

Conférence FIG le pouvoir des élites dans la ville Plainfaing vendredi 3 octobre 2025.

39 noiregoutte Plainfaing Vosges

Vendredi 2025-10-03 18:00:00

Des fonds de pension aux grandes corporations en passant par les acteurs du luxe, les grandes métropoles sont désormais le support d’un ancrage territorial de l’oligarchie économique. Mais à quoi ressemble la géographie de ce pouvoir singulier ? Et quelles conséquences sur nos territoires et nos capacités d’agir ?Tout public

From pension funds to large corporations and luxury goods players, major metropolises are now the territorial anchors of the economic oligarchy. But what does the geography of this singular power look like? And what are the consequences for our territories and our ability to act?

Von den Pensionsfonds über die großen Konzerne bis hin zu den Akteuren der Luxusgüterbranche die großen Metropolen sind nun das Medium der territorialen Verankerung der Wirtschaftsoligarchie. Doch wie sieht die Geografie dieser singulären Macht aus? Und welche Auswirkungen hat sie auf unsere Territorien und unsere Handlungsfähigkeit?

Dai fondi pensione alle grandi aziende e alle società di beni di lusso, le grandi città sono oggi le ancore territoriali dell’oligarchia economica. Ma come si presenta la geografia di questo potere singolare? E quali sono le conseguenze per i nostri territori e la nostra capacità di agire?

Desde los fondos de pensiones hasta las grandes corporaciones y empresas de artículos de lujo, las grandes ciudades son ahora los anclajes territoriales de la oligarquía económica. Pero, ¿cómo es la geografía de este poder singular? ¿Y cuáles son las consecuencias para nuestros territorios y nuestra capacidad de acción?

