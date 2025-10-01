Conférence Figure de scène par Fabrice Robin Quartier Villars Route de Montilly Moulins

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Début : Mercredi 2025-10-01 18:30:00

fin : 2025-10-01 19:30:00

2025-10-01

Figure de scène par Fabrice Robin, photographe

Conférence 1er octobre 2025

Quartier Villars Route de Montilly Centre national du costume et de la scène

Moulins 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 20 76 20 accueil@cncs.fr

English :

Figure de scène by Fabrice Robin, photographer

Conference ? October 1, 2025

German :

Bühnenfigur von Fabrice Robin, Fotograf

Konferenz? 1. Oktober 2025

Italiano :

Figura sul palco di Fabrice Robin, fotografo

Conferenza ? 1 ottobre 2025

Espanol :

Figura en el escenario por Fabrice Robin, fotógrafo

Conferencia ? 1 de octubre de 2025

