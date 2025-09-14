Conférence : Figures de haine : déchiffrer l’imagerie antisémite à travers l’histoire Mémorial de la Shoah de Drancy Drancy

Conférence : Figures de haine : déchiffrer l’imagerie antisémite à travers l’histoire Mémorial de la Shoah de Drancy Drancy dimanche 14 septembre 2025.

La récente polémique autour d’une caricature de Cyril Hanouna a ravivé un débat ancien : celui des représentations antisémites dans l’espace public. Depuis des siècles, l’antisémitisme s’accompagne d’une iconographie utilisée notamment par l’extrême droite pour renforcer les discours de haine et d’exclusion. Aujourd’hui, certains dessins ou symboles reprennent — consciemment ou non — des codes hérités des stéréotypes antisémites anciens. Comment les reconnaître ? Quels ressorts visuels traversent le temps ? Une rencontre pour apprendre à décrypter, comprendre et déconstruire ces représentations.

En présence de Samuel Delor, auteur et enseignant, et Jonas Pardo, auteur et directeur de l’association Boussole antiraciste.

Animée par Eduardo Castillo, journaliste.

RÉSERVER

Navette Paris – Drancy proposée ce jour-là. 13h : départ du Mémorial de la Shoah à Paris. 17h45 : retour pour le Mémorial de la Shoah à Paris.

Le dimanche 14 septembre 2025

de 14h00 à 16h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-09-14T17:00:00+02:00

fin : 2025-09-14T19:00:00+02:00

Date(s) : 2025-09-14T14:00:00+02:00_2025-09-14T16:00:00+02:00

Mémorial de la Shoah de Drancy 110-112 avenue Jean Jaurès 93700 Drancy

+33141830401 contact@memorialdelashoah.org https://www.facebook.com/MemorialShoah/ https://www.facebook.com/MemorialShoah/ https://x.com/shoah_memorial