Conférence – Figures de l’arte povera Le Centre Pompidou-Metz Metz

Informations pratiques

Metz

Conférence – Figures de l’arte povera

Le Centre Pompidou-Metz 1 parvis des Droits-de-l’Homme Metz Moselle

Tarif : – – EUR

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Tarif de base – plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi Jeudi 2026-12-17 18:30:00

fin : 2026-12-17 19:30:00

Date(s) :

2026-12-17

Figures de l’arte povera : Giovanni Anselmo, Giuseppe Penone et Michelangelo Pistoletto

Par Chiara Parisi, Directrice du Centre Pompidou-Metz

Dans cette conférence, il s’agit de retracer la généalogie historique de l’Arte Povera et d’en interroger surtout la persistance au-delà du mouvement, dans la force mentale et éthique de l’art chez ces artistes. Trois figures – Giuseppe Penone (1947-), Michelangelo Pistoletto (1933-), Giovanni Anselmo (1934-2023) – sont convoquées comme les artistes qui ont déplacé l’art hors du cadre, hors de la représentation, pour le ramener dans la vie. Entre la croissance inarrêtable d’un arbre (Penone), la mise en jeu de l’autre comme miroir infini (Pistoletto) et la tension invisible qui maintient une pierre en équilibre contre la gravité (Anselmo), se manifeste une radicalité commune : l’art comme acte de relation. En résonance avec Dimanche sans fin, ces trois artistes, et d’autres encore, seront évoqués.Tout public

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Le Centre Pompidou-Metz 1 parvis des Droits-de-l’Homme Metz 57000 Moselle Grand Est

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English :

Figures of Arte Povera: Giovanni Anselmo, Giuseppe Penone, and Michelangelo Pistoletto

By Chiara Parisi, Director of the Centre Pompidou-Metz

This lecture aims to trace the historical genealogy of Arte Povera and, above all, to examine its enduring influence beyond the movement itself, as reflected in the intellectual and ethical strength of these artists’ work. Three figures—Giuseppe Penone (1947–), Michelangelo Pistoletto (1933–), Giovanni Anselmo (1934–2023)—are highlighted as the artists who have shifted art beyond the frame, beyond representation, to bring it back into life. Between the unstoppable growth of a tree (Penone), the use of the other as an infinite mirror (Pistoletto), and the invisible tension that keeps a stone in balance against gravity (Anselmo), a shared radicalism emerges: art as an act of connection. In resonance with *Endless Sunday*, these three artists—and others as well—will be discussed.

L’événement Conférence – Figures de l’arte povera Metz a été mis à jour le 2026-09-05 par AGENCE INSPIRE METZ