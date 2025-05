Conférence « Figures du fou » – Conques-en-Rouergue, 13 juin 2025 07:00, Conques-en-Rouergue.

Aveyron

Conférence « Figures du fou » 6 Rue Prosper-Mérimée Conques-en-Rouergue Aveyron

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-13

fin : 2025-06-13

Date(s) :

2025-06-13

Conférence « Figures du fou » par Elisabeth Antoine-König!

Entre le XIIIe et le XVIe siècle, la notion de folie a inspiré et stimulé la création artistique, aussi bien dans le domaine de la littérature que dans celui des arts visuels.

La récente exposition du musée du Louvre, à Paris, a mis l’accent sur la figure médiévale du fou, à travers plus de 300 oeuvres exceptionnelles. Lorsque, au siècle des Lumières, triomphe la Raison, l’image du fou a tendance à disparaître avant de ressurgir au XIXe siècle, avec l’éclairage tragique que lui ont conféré les révolutions politiques et artistiques. .

6 Rue Prosper-Mérimée

Conques-en-Rouergue 12320 Aveyron Occitanie +33 5 65 71 24 00 contact@cultureconques.fr

English :

Figures du fou » lecture by Elisabeth Antoine-König!

German :

Vortrag « Figures du fou » von Elisabeth Antoine-König!

Italiano :

Elisabeth Antoine-König tiene una conferenza sulle « Figure del folle »!

Espanol :

Elisabeth Antoine-König imparte una conferencia sobre « Figuras de la locura »

L’événement Conférence « Figures du fou » Conques-en-Rouergue a été mis à jour le 2025-05-08 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)