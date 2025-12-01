Conférence/film Le Brionnais au cœur du Roman Cinéma Vox Marcigny

Cinéma Vox 2 rue des écoles Marcigny Saône-et-Loire

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Début : 2025-12-10 20:00:00

fin : 2025-12-10 23:00:00

2025-12-10

Projection du documentaire Le Brionnais au cœur du Roman suivi d’un débat avec Didier Revollat-Veuillet, co-auteur du film.

Billetterie à l’entrée .

Cinéma Vox 2 rue des écoles Marcigny 71110 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté contact@lesamisdesartsdemarcigny.fr

