CONFÉRENCE FILM SUR LA VIA LIGERIA Salle inter-paroissiale Saint-Père-en-Retz

CONFÉRENCE FILM SUR LA VIA LIGERIA

Salle inter-paroissiale 7 bis place de l’Eglise Saint-Père-en-Retz Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-01 15:30:00

fin : 2026-02-01

Date(s) :

2026-02-01

Venez découvrir la Via Ligeria, le grand chemin qui permet de gagner Saint-Pierre de Rome depuis Saint-Pierre de Nantes !

En suivant ce nouvel itinéraire, le pèlerin passe notamment par Tours et Vézelay, et rejoint la Via Francigena à Bucey-lès-Gy, près de Besançon, pour ensuite prendre la direction de Rome.

Conférence, film et dédicace d’Anthony et Anne-Laure Grouard de l’association Haltes Pèlerines 44.

Entrée libre et gratuite. .

Salle inter-paroissiale 7 bis place de l’Eglise Saint-Père-en-Retz 44320 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 29 16 22 72 haltespelerines44@gmail.com

