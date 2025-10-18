Conférence – Flamboyante Église Notre-Dame Le Moulin rue des Anciens Combattants d’AFN Louviers

Dès 14h le samedi 18 octobre, l’église Notre-Dame de Louviers sera mise en lumière gràce aux interventions de 4 spécialistes :

800 ans d’Histoire par Jean-Pierre Girault, La Clef de voûte

25 ans de travaux par Jean-Pierre Binay, La Société d’études diverses de Louviers

Des vitraux remarquables par Françoise Gatouillat, docteur en Histoire de l’art

La statuaire par Michel Natier, conservateur du patrimoine

