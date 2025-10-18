Conférence – Flamboyante Église Notre-Dame Le Moulin rue des Anciens Combattants d’AFN Louviers
Conférence – Flamboyante Église Notre-Dame Samedi 18 octobre, 14h00 Le Moulin rue des Anciens Combattants d’AFN Eure
Dès 14h le samedi 18 octobre, l’église Notre-Dame de Louviers sera mise en lumière gràce aux interventions de 4 spécialistes :
- 800 ans d’Histoire par Jean-Pierre Girault, La Clef de voûte
- 25 ans de travaux par Jean-Pierre Binay, La Société d’études diverses de Louviers
- Des vitraux remarquables par Françoise Gatouillat, docteur en Histoire de l’art
- La statuaire par Michel Natier, conservateur du patrimoine
Le Moulin rue des Anciens Combattants d'AFN 27400 Louviers Louviers 27400 Eure Normandie 0232403192 http://www.ville-louviers.fr Le Moulin, dédié au spectacle vivant, est un lieu ouvert où sont accueillis des équipes artistiques, des associations
©Hugo Miserey