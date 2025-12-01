Conférence « Flâneries autour des jazz’s » Espace culturel Agon-Coutainville
Espace culturel 2 Avenue du Président Roosevelt Agon-Coutainville Manche
Début : 2025-12-13 18:00:00
Conférence « Flâneries autour des jazz’s » par Patrick-Astrid Defossez.
Rendez-vous à 18h à l’espace culturel. .
