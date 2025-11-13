Conférence « FLORENCE, capitale de la Toscane »

Mairie de Bourg les Valence (salle des mariages) 36 Rue des Jardins Bourg-lès-Valence Drôme

Début : Jeudi 2025-11-13 19:00:00

L’association BOURG-LES-VALENCE JUMELAGES a l’honneur de vous inviter à sa conférence » FLORENCE , capitale de la Toscane » dispensée par Christian CHAPUS , agrégé d’italien.

English :

The « BOURG-LES-VALENCE ? JUMELAGES » association is pleased to invite you to its conference on « FLORENCE, capital of Tuscany », given by Christian CHAPUS , associate professor of Italian.

German :

Der Verein « BOURG-LES-VALENCE ? JUMELAGES » hat die Ehre, Sie zu seinem Vortrag « FLORENZ, die Hauptstadt der Toskana » von Christian CHAPUS , Agrégé d’italien, einzuladen.

Italiano :

L’associazione « BOURG-LES-VALENCE ? L’associazione « JUMELAGES » è lieta di invitarvi alla conferenza « FIRENZE, capitale della Toscana », tenuta da Christian CHAPUS, insegnante di italiano qualificato.

Espanol :

La asociación « BOURG-LES-VALENCE ? JUMELAGES » tiene el placer de invitarle a su conferencia sobre « FLORENCIA, capital de la Toscana », impartida por Christian CHAPUS , profesor titulado de italiano.

