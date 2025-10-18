Conférence : focus sur l’architecture médiévale de la fin du XIIIe siècle Mairie de Roquefixade Roquefixade

Conférence : focus sur l’architecture médiévale de la fin du XIIIe siècle Samedi 18 octobre, 15h00 Mairie de Roquefixade Ariège

Gratuit.

À l’occasion des Journées nationales de l’architecture, le Pays d’art et d’histoire met à l’honneur l’architecture de la fin du XIIIᵉ siècle, moment charnière où les Pyrénées cathares se trouvent au cœur des tensions entre France et Aragon. Cette thématique est développée dans le nouveau livret Focus : « Un territoire au cœur des tensions franco-aragonaises », qui éclaire la fonction stratégique des châteaux, des villages fortifiés et des cités nouvelles de la région.

À Roquefixade, une conférence reviendra sur le contexte historique, géopolitique et religieux qui a conduit à la reconstruction des forteresses et à la création de cités nouvelles inspirées des bastides.

Mairie de Roquefixade 1 place de la bastide, 09300 Roquefixade Roquefixade 09300 Ariège Occitanie

