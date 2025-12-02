Conférence Fontaine de Jouvence 2

102 rue de l’Atelier Gramat Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-13 14:00:00

fin : 2026-01-13

Date(s) :

2026-01-13

Fontaine de Jouvence 2: du mythe antique à la biotechnologie

Fontaine de Jouvence 2: du mythe antique à la biotechnologie. Un moment de partage pour tous les passionnés d’art !

Animé par Jacques Martin .

102 rue de l’Atelier Gramat 46500 Lot Occitanie +33 5 65 38 84 63

English :

Fountain of Youth 2: from ancient myth to biotechnology

L’événement Conférence Fontaine de Jouvence 2 Gramat a été mis à jour le 2025-12-02 par OT Vallée de la Dordogne