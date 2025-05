Conférence « Forêt Sonnantes » – Hérisson, 31 mai 2025 07:00, Hérisson.

Allier

Conférence « Forêt Sonnantes » Le Cube Hérisson Allier

Début : 2025-05-31

fin : 2025-05-31

2025-05-31

Marc Namblard, audio-naturaliste, anime une conférence au Cube à Hérisson le samedi 31 mai dans le cadre des médiations du projet « Habiter la forêt de Tronçais »

Le Cube

Hérisson 03190 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 08 32 65 70 polymorphecorp@gmail.com

English :

Marc Namblard, audio-naturalist, gives a talk at the Cube in Hérisson on Saturday May 31st as part of the « Living in the Tronçais Forest » project

German :

Marc Namblard, Audio-Naturalist, hält am Samstag, den 31. Mai im Cube in Hérisson einen Vortrag im Rahmen der Vermittlungen des Projekts « Habiter la forêt de Tronçais »

Italiano :

Marc Namblard, audio-naturalista, tiene una conferenza al Cube di Hérisson sabato 31 maggio nell’ambito del progetto « Vivere nella foresta di Tronçais »

Espanol :

Marc Namblard, audio-naturalista, da una conferencia en el Cubo de Hérisson el sábado 31 de mayo, en el marco del proyecto « Vivir en el bosque de Tronçais »

