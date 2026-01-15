Conférence Forêts tropicales humides leur importance pour l’avenir de l’humanité Médiathèque F. Mitterrand Latour-Maubourg Valence

Conférence Forêts tropicales humides leur importance pour l’avenir de l’humanité

Médiathèque F. Mitterrand Latour-Maubourg 26 Place Latour Maubourg, 26000 Valence Valence Drôme

Début : 2026-02-04 18:00:00

fin : 2026-02-04 19:30:00

2026-02-04

On entend de plus en plus parler des forêts tropicales humides mais pourquoi sont-elles au cœur de l’actualité mondiale ? Venez le découvrir avec le Dr Thomas Couvreur !

Médiathèque F. Mitterrand Latour-Maubourg 26 Place Latour Maubourg, 26000 Valence Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 77 42 48 02 contact@fondationevertea.org

English :

We hear more and more about tropical rainforests: but why are they at the heart of world news? Come and find out with Dr Thomas Couvreur!

