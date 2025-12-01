Conférence Fossiles du mythe à la réalité Sainte-Maure-de-Touraine

Conférence Fossiles du mythe à la réalité

Les Passerelles Sainte-Maure-de-Touraine Indre-et-Loire

Dernière conférence de l’année organisée par Les Amis du Patrimoine de Sainte-Maure de Touraine et de sa région et animée par Pascal Auger, passionnant intervenant sur le sujet des fossiles, du mythe à la réalité.

Les Passerelles Sainte-Maure-de-Touraine 37800 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 88 49 52 20

English :

Last conference of the year organized by Les Amis du Patrimoine de Sainte-Maure de Touraine et de sa région and hosted by Pascal Auger, a fascinating speaker on the subject of fossils, from myth to reality.

German :

Letzte Konferenz des Jahres, die von Les Amis du Patrimoine de Sainte-Maure de Touraine et de sa région organisiert und von Pascal Auger moderiert wurde. Der spannende Redner sprach über das Thema Fossilien vom Mythos zur Realität .

Italiano :

L’ultima conferenza dell’anno organizzata da Les Amis du Patrimoine de Sainte-Maure de Touraine et de sa région è stata tenuta da Pascal Auger, un affascinante relatore sul tema dei fossili, dal mito alla realtà.

Espanol :

La última conferencia del año organizada por Les Amis du Patrimoine de Sainte-Maure de Touraine et de sa région tuvo como anfitrión a Pascal Auger, un conferenciante fascinante sobre el tema de los fósiles, del mito a la realidad.

